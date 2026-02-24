Временното глобално мито от 10%, въведено от президента на САЩ Доналд Тръмп, влезе в сила. Вместо обявените през уикенда 15%, стойността на тарифите ще е с 5% по-малко, става ясно от съобщение на американската митническа служба. Новата ставка ще действа за срок от 150 дни, съобщи Financial Times.

Решението идва след като Върховният съд постанови, че част от предишните мита, наложени от администрацията на Тръмп на основание извънредни правомощия, са незаконни. В отговор президентът обяви нов временен режим, но впоследствие заяви в социалната си мрежа Truth Social, че „незабавно“ повишава ставката на 15% – увеличение, което засега не е приложено.

Тръмп повиши глобалните мита върху вноса на 15%, а международните реакции не закъсняха

Donald Trump’s new 10% global tariffs takes effect, kicking off a White House effort to preserve the president’s trade agenda after the Supreme Court struck down his original sweeping duties. Read more: https://t.co/KbzlQ2cp2o



📷️: Bonnie Cash/UPI pic.twitter.com/yG78os6BV0 — Bloomberg (@business) February 24, 2026

От Белия дом посочиха, че плановете за 15-процентно мито остават в сила, но не уточниха кога ще бъдат реализирани.

Отлагането на по-високата ставка дава възможност на правителства и компании да лобират за изключения и преференциални условия. При обявяването на 10-процентното мито администрацията вече предвиди редица изключения за определени стоки, както и облекчения за част от вноса от Канада и Мексико.

Тръмп наложи нова световна такса от 10% върху вноса

Новият режим предизвика недоволство сред европейските съюзници на САЩ. ЕС и Великобритания, които миналата година договориха по-благоприятни търговски условия с Вашингтон, виждат как ползите от тези споразумения се обезценяват.

Лондон намекна за възможни ответни мерки, като предупреди, че „нищо не е изключено“, ако САЩ въведат 15-процентната ставка. Междувременно Европейският съюз отлага ратификацията на собственото си търговско споразумение със САЩ в отговор на планираното увеличение.

Япония също изрази притеснения. В разговор с американския министър на търговията Токио настоя промените в тарифния режим да не водят до по-тежко бреме за японския износ. Двете страни постигнаха споразумение през юли, според което митата върху автомобилите бяха намалени от 27,5% на 15% в замяна на 550 млрд. долара японски инвестиции в САЩ.

Редактор: Цветина Петкова