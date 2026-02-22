24 часа след като обяви ново глобално мито за внос в Съединените щати, президентът Доналд Тръмп промени неговия размер и обяви, че го увеличава от 10% на 15%. Първоначалното решение за новата ставка беше взето, след като Върховният съд на САЩ отмени основната търговска политика на Тръмп.

Мотивите са, че той е надвишил своите правомощия и е трябвало да получи одобрение от Конгреса. Разгневен от решението, президентът нарече съдебната власт „позор за нацията“ и обяви, че ще наложи новото мито с аргумента, че много държави години наред са „лъгали“ Съединените щати.

Тръмп наложи нова световна такса от 10% върху вноса

Тръмп заяви, че след „задълбочен преглед“ на „изключително антиамериканското решение“ на съда от 20 февруари администрацията му повишава митата „до напълно допустимото и законно проверено ниво от 15%“. По думите му новата ставка се основава на различен правен механизъм от този, отхвърлен от съда.

С ден по-рано, с 6 гласа „за“ и 3 „против“, Върховният съд постанови, че президентът няма правомощия да налага мита съгласно Закона за икономическите извънредни правомощия от 1977 г.

Международните реакции не закъсняха. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва призова САЩ да третират всички държави равнопоставено и заяви, че светът не се нуждае от „нова Студена война“. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ще координира с европейските партньори „ясна европейска позиция“ преди предстоящото си посещение във Вашингтон.

Вътре в страната губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро призова президента да се съобрази с решението на съда и да прекрати „хаотичната митническа политика“, която по думите му вреди на фермери, малки предприятия и домакинства.

Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

Според информация от Белия дом новите мита са временни и могат да бъдат в сила до 150 дни. Изключения се предвиждат за определени сектори, включително фармацевтичния, както и за стоки, обхванати от търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада. В същото време бе уточнено, че дори държави със сключени отделни митнически договорености с администрацията на Тръмп ще попаднат под действието на новите глобални ставки.

