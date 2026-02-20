Върховният съд на САЩ постанови, че Доналд Тръмп е превишил правомощията си при налагането на серия мита, които разтърсиха световната търговия, като по този начин спря важен инструмент, използван от президента за прокарване на икономическата му програма.

Консервативното мнозинство във Върховния съд на САЩ взе решението с шест гласа „за“ срещу три „против“. В решението се заявява, че Тръмп е превишил правомощията си, като е наложил мащабни мита чрез закон, предназначен само за национална извънредна ситуация.

Върховният съд постановява, че Законът за международните икономически правомощия при извънредни ситуации не упълномощава президента да налага мита. Решението не засяга секторните мита, които Тръмп отделно е наложил върху вноса на стомана, алуминий и други стоки.

Тръмп увеличи с 25% американските мита върху някои стоки от Южна Корея

Държавният глава на САЩ многократно спомена митата, докато говореше на събитие в Джорджия в четвъртък следобед. Тръмп заяви, че без мита всички биха фалирали. Той твърди, че е негово право да определя мита, защото е президент. Той се оплака, че е трябвало да чака това решение от Върховния съд "цяла вечност".

Съдиите от Върховния съд изслушаха аргументи относно законността на митата на Тръмп през ноември.

Редактор: Емил Йорданов