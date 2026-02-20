Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира гневно срещу Върховния съд на САЩ, като заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението, с което голяма част от въведените от него мита бяха обявени за незаконни. Американският лидер обяви налагането на нова световна такса от 10% върху вноса.

Определяйки съдебния акт като „ужасно решение“ и изразявайки „абсолютен срам“, той нападна съдиите, произнесли се срещу митата, като обвини съда, че е отстъпил пред „чуждестранни влияния“. По време на пресконференция в Белия дом президентът подчерта, че администрацията разполага с други възможности. „Днес ще подпиша указ за налагане на глобално мито от 10%, което ще се добави към обичайните мита, които вече са в сила“, уточни той, цитиран от АФП.

Американският президент също така подчерта, че въпросът за възстановяването на митата може да се проточи в съда с години.

Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

Вносните мита, смятани за ключов елемент от икономическата програма на Тръмп и обхващащи изключително широк кръг продукти, вече са поставени под въпрос. Това носи риск от нови несигурности, административни усложнения и дипломатически заплитания.

С решение, прието с мнозинство от шестима от деветимата съдии, Върховният съд постанови, че американският президент не може да оправдае тези мита с необходимост от икономическа извънредна ситуация. Изводът е още по-показателен, тъй като съдът е доминиран от консервативни съдии и през последната година нееднократно е заемал позиции в полза на Доналд Тръмп. Решението засяга митата, представяни от правителството като „реципрочни“, но не обхваща налозите, въведени за конкретни сектори като автомобилостроенето или стоманата и алуминия.

Президентът се позова на закон от 1977 г., който на теория позволява на изпълнителната власт да действа в икономическата сфера без предварително одобрение от Конгреса при наличие на „икономическа извънредна ситуация“. Председателят на Върховния съд Джон Робъртс обаче подчерта, че президентът трябва да разполага с „ясно разрешение от Конгреса“, за да въведе мита. "Законът не упълномощава президента да налага мита“, настоя Робъртс в мотивите към решението.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър приветства решението с думите: „Това е победа за американските потребители“. Колегата му в Камарата на представителите Хаким Джефрис призова Доналд Тръмп „да се въздържа от всякакви нови едностранни действия по отношение на митата“. Председателят на Камарата, републиканецът Майк Джонсън, заяви, че „Конгресът и правителството ще определят през следващите седмици най-добрия път напред“.

Финансовите пазари реагираха положително, като борсовите индекси отбелязаха ръст както в Европа, така и в САЩ. Решението отваря пътя към възможни възстановявания на вече платените допълнителни такси, като президентът предупреди, че въпросът с връщането на митата може да се проточи с години в съдилищата.

В средата на януари Доналд Тръмп заяви, че при неблагоприятно решение на Върховния съд правителството ще бъде принудено да върне „стотици милиарди долари“ на американските компании. „Свършени сме“, каза тогава той.

Митата, обявени през април, бяха насочени на теория към държави, с които Съединените щати имат търговски дефицит при обмена на стоки, като президентът ги разглеждаше като инструмент за ребалансиране. Целта беше и осигуряване на допълнителни приходи за федералната държава, които да компенсират данъчни облекчения.

По-късно обаче републиканският президент частично отстъпи, като въведе изключения за редица продукти, особено за онези, които не могат да бъдат произведени или отглеждани в САЩ. Тези допълнителни налози послужиха и като основа за преговори по редица търговски споразумения с основните партньори на страната, сред които Европейският съюз, Япония и Обединеното кралство. В зависимост от договореното, споразуменията предвиждат мита между 10% и максимум 15% за продуктите от държавите, които са ги подписали

Редактор: Дарина Методиева