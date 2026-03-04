Осем държави ще бойкотират церемонията по откриването на Паралимпийските игри в петък в знак на протест срещу включването на руски спортисти, състезаващи се под националното знаме. Част от делегациите пък може да пропуснат събитието заради проблеми с пътуванията след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Държавите, които планират да пропуснат церемонията, са Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Нидерландия и Украйна, заяви главният директор по комуникациите на Международния паралимпийски комитет Крейг Спенс.

Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина ще се проведат от 6 до 15 март. Церемонията по откриването е във Верона.

Очаква се рекорден брой спортисти - над 600, да участват в Игрите. Сред регистрираните състезатели десетима са от Русия и Беларус. Очаква се Израел да изпрати една скиорка, докато Иран ще бъде представен от един мъж в ски бягането.

"Ситуацията е наистина тревожна. Последиците от конфликта в Близкия изток може да бъдат много", коментира пред "Ройтерс" президентът на Италианския паралимпийски комитет Марко Джунио Де Санктис.

