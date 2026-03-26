Транссексуалните жени спортисти вече са изключени от Олимпийските игри, след като Международният олимпийски комитет одобри нова политика за допустимост в четвъртък.

Решението е в съответствие с изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп за женски спортове преди Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

„Допустимостта за участие във всяко състезание в женска категория на Олимпийските игри или на всяко друго събитие на МОК, включително индивидуални и отборни спортове, вече е ограничена до биологични жени“ посочва комитетът, като определянето се извършва чрез еднократно тестване за SRY ген.

Все още не е ясно колко, ако изобщо има, транссексуални жени се състезават на олимпийско ниво. Нито една жена, преминала от мъжки пол, не е участвала в Летните олимпийски игри в Париж през 2024 г.

