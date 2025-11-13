Снимка: Стопкадър
"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов
Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева.
Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал пределите на страната.
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление в четвъртък. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов.
