Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева.

Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал пределите на страната.

"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление в четвъртък. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов.

Редактор: Станимира Шикова