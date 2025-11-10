Нов случай на жестокост към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение, след като видеозаписи от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи. По случая вече е образувано досъдебно производство, съобщиха от Софийската районна прокуратура за NOVA.

На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние.

Живеещи в блока разказват, че кучето се казва Мая и е познато в квартала от 14 години.

Разследването се води по член от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от една до пет години и глоба от хиляда до пет хиляда лева за всеки, който противозаконно причини смърт, тежко или трайно увреждане на гръбначно животно, проявявайки жестокост.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен. Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.

От СДВР уточниха, че проверяват и информацията, че мъжът работи като лекар във Военномедицинска академия (ВМА), но към момента тя не е потвърдена.

