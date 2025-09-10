Снимка: iStock
Надзирателите и компетентните органи са следили внимателно животното, за да бъдат предотвратени инциденти
Бизон на име Тайфун, избягал преди няколко дни, е бил намерен и върнат в Националния парк "Фрушка гора" в северната част на Сърбия, съобщи ръководството на парка в официалната си страница в Instagram.
„Нашият бизон Тайфун, който през последните дни беше извън загражденията, беше успешно върнат и сега е в безопасност на територията на парка“, се казва в изявлението.
Животните на зоопарка в Берлин се насладиха на меню от елхи (ВИДЕО)
От Националния парк "Фрушка гора" отбелязват, че надзирателите и компетентните органи са следили внимателно движенията на това силно и диво животно през целия период, в който то е било извън оградената зона, и са работили за връщането му обратно.
За бягството на бизона, станало преди няколко дни, бе съобщено вчера. Гражданите също бяха своевременно предупредени да избягват контакт с животното, ако го видят.
Стадо бизони пристигна във "Фрушка гора" през 2022 г . от Полша, като най-популярен сред тях беше бизонът Джука, припомнят от парка. Той обаче почина през октомври 2023 г. и по това време беше единственият мъжки екземпляр сред бизоните във "Фрушка гора", поради което оцеляването на семейството Кухороги в резервата се смяташе за несигурно.
Спасени от изчезване: Над 2000 иберийски риса вече обитават Испания и Португалия (ВИДЕО)
След това, през юни миналата година, мъжки екземпляр на име Тайфун и женска на име Татренка пристигнаха във "Фрушка гора" от Чехия.
Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни