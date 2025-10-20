Ал Пачино и Робърт Де Ниро отново са заедно. Киноиконите, които си партнират във филмите "Ирландецът“ от 2019 г., „Праведното убийство“ от 2008 г., „Жега“ от 1995 г. и „Кръстникът II“ от 1974 г., застанаха отново заедно пред камерите за първата си съвместна кампания на известен моден бранд. Мотото на компанията е Warmer Together, което напълно отговаря на приятелството между двете звезди.

Al Pacino and Robert De Niro pictured together for Moncler pic.twitter.com/tw3sbveQwf — kady ᥫ᭡ (@kdpacino) October 13, 2025

"Топлината винаги е била свързана с това, което се случва вътре, а не навън", казва Де Ниро в клипа на кампанията.

А Пачино допълва: „Приятелството е най-хубавото нещо, което можеш да имаш. Приятели, хора, с които споделяш един и същ свят - има вродено доверие и разбиране за живота“.

Al Pacino and Robert De Niro doing an ad for Moncler pic.twitter.com/GZU0iFEyKW — kady ᥫ᭡ (@kdpacino) October 15, 2025

Кампанията е снимана в Ню Йорк от известния оператор Платон. Пачино и Де Ниро са заснети в черно-бели кадри и късометражни филми, фокусирани върху пет теми - приятелство, уважение, връзка, доверие и топлина.