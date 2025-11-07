Снимка: Getty images
„Капитолийската вълчица” е най-високото отличие на италианската столица
Робърт Де Ниро беше удостоен с орден „Капитолийската вълчица“. Това е най-високото отличие на италианската столица Рим. Кметът Роберто Гуалтиери заяви, че Де Ниро е бил почетен заради изключителната си кариера.
Американският актьор, който е от италиански произход, е двукратен носител на „Оскар“. Нерядко е играл роли на итало-американци, включително в класически филми като „Добри момчета“ и „Кръстникът: Част II“.
Две легенди отново заедно: Ал Пачино и Робърт де Ниро в първата си обща модна кампания (ВИДЕО+СНИМКИ)
Той има и други връзки с Италия. През 2004 г. градчето в провинция Молизе, от което е емигрирало семейството му, го направи почетен гражданин, а през 2006 г. Де Ниро получи и италиански паспорт.
