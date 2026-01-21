Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата. Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук. Спираха работа, след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00 - 12:00ч., оставяйки техниката в двора на общината. “Изгрев” няма да се поддаде на шантаж и изнудване. Това написа кметът на района д-р Делян Георгиев във Facebook.

По думите му, след успешното стартиране на районния план за сметопочистване и сметоизвозване през декември, са възникнали "непредвидени проблеми".

"Работата започна да буксува и да се забавя значително. Въпреки нашите опити да ги задължим, същите отлично знаейки, че София и “Изгрев” са в затруднено положение, упорито отказваха да правят нужните два курса и нагло поискаха увеличение на заплатите - 2500 евро за товарач и 3500 евро за шофьор", съобщи Георгиев.

Кметът е възроптал срещу това искане и, по думите му, му е било заявено да се качи заедно с администрацията на камионите и да си чисти сам района.

Кметът на район "Изгрев": Договорено е финансирането на сметопочистването за януари

"Изминаха няколко мъчителни седмици, в които се опитвахме всячески да накараме работниците да си вършат задълженията коректно. За жалост, очаквано “удряхме на камък” всеки път. В същото време, други желаещи да извършват тази работа няма. Никой не отговори на обявите и търсенията ни. До днес. Успяхме да намерим нови работници от Непал, които макар и неопитни, да сменят настоящите. Незабавно издадох заповеди за уволнение на всички саботьори, възползващи се от тежката ситуация най-нагло", обяви кметът на "Изгрев".

"Няма да позволя жителите на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да бъдем изнудвани от една група хора решили, че сега им е паднало, дори ако трябва за известно време да изтърпим неприятни гледки и трудности", завършва д-р Георгиев.

Редактор: Цветина Петкова