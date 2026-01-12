Кметът на район "Изгрев" в София обяви, че криза с боклука няма да има. "Със зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева е договорено финансирането на сметопочистването и сметоизвозването в район “Изгрев” за месец януари", написа Делян Георгиев в публикация във Facebook.

Той допълва, че от всички засегнати райони единствено в "Изгрев" дейностите по сметопочистване и сметоизвозване са извършвани от самия район. "Техниката, работниците и организацията са изцяло и само на районната администрация. На територията на "Изток", "Изгрев" и “Дианабад" не работят граждански сдружения, доброволци, звена на СПТО или частни фирми, включително и по отношение на едрогабаритните отпадъци", допълва кметът.

Финансирането на дейността е от страна на Столичната община поради факта, че районните администрации не разполагат със собствени бюджети, се казва още в публикацията.

