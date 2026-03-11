Ръководствата на Прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание по повод предстоящите на 19 април избори за 52-ро Народно събрание. То се проведе в сградата на Националната следствена служба и беше открито от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. На съвещанието присъстваха заместник главният прокурор Ваня Стефанова, административният ръководител на СГП Емилия Русинова, и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, директорът на ГДНП гл. комисар Емил Пармаков, заместник-директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров, представители на ДАНС, административни ръководители на районни прокуратури, както и прокурори от ВКП.

Емил Дечев: МВР има важна роля в провеждането на изборите

Целта на работното съвещание е създаване на организация на работа и осъществяване на контрол от страна на ПРБ, МВР и ДАНС, за да се гарантира в максимална степен законността на вота и да се осигури бърза и адекватна реакция срещу престъпления, свързани с провеждането на изборите.

Сарафов посочи, че всяка от трите институции има ключова роля в защита на обществения интерес и затова трябва да покажат единство. „Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото и няма да се поддадем на провокации, нито да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес“, категоричен беше главният прокурор. Той подчерта ролята на МВР не само за разкриване, но и за предотвратяване на изборните нарушения и престъпления.

Заместник главният прокурор Ваня Стефанова даде практически разяснения по въпроси, свързани с изборите и изборния процес по отношение на функциите, правомощията и компетентностите на отделните по ранг прокуратури във връзка с разследването на престъпления против политическите права на гражданите.

МВР създава щаб, който да координира структурите на ведомството по време на изборите

В рамките на съвещанието представителите и на трите институции потвърдиха своята ангажираност за съвместни действия съгласно нормативно установените им правомощия с цел осигуряване на провеждането на честни и прозрачни избори.

