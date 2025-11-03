-
Внезапно почина директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Под небето на Париж: Как легендарен френски бар започна да пуска българска музика
Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения
Ивет Лалова: От старта до съвършенството
Пореден скандал в българския ММА: Обвинения за фиктивни медали и спрени права
Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре
Майка на една от жертвите в Нови Сад обяви гладна стачка
Напрежение в Белград след големия антиправителствен митинг в събота. Стотици противници на управляващите се стекоха пред парламента, за да подкрепят майката на една от жертвите на рухналата в Нови Сад козирка.
Фойерверки и сълзотворен газ: Нови сблъсъци в Белград, десетки пострадаха (ВИДЕО+СНИМКИ)
Диана Хърка, чийто 15-годишен син загина затрупан под отломките, обяви гладна стачка – с искане управляващите да поемат отговорност. Пред парламента в Белград нейните съмишленици бяха напът да се сбият с привърженици на президента Александър Вучич.
Сблъсъците в Сърбия: 75 полицаи са ранени, арестувани са над 100 души (ВИДЕО)
Защитниците на властта построиха палатков лагер, за да попречат на протестиращите да достигнат сградата. Тежко екипирани полицаи успяха да се намесят и предотвратиха сбиване.
