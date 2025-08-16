Група протестиращи са влезли в сблъсъци с полицията на антиправителствения протест, организиран снощи в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Протести се проведоха и в още няколко сръбски града.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

Serbian Police Fire Teargas To Break Up Anti-Government Protest In Belgradehttps://t.co/9HMDqdCRx1 — StratNewsGlobal (@StratNewsGlobal) August 16, 2025

В Белград протестиращите се събраха на няколко централни точки и в кварталите Нови Белград и Земун. Демонстрантите в кварталите се опитаха да се присъединят към протеста в центъра, но полицията не им позволи.

Last night, a protest called "We are not punching bags" was held in several cities in Serbia, called by students and citizens. See what the tense night in Belgrade looked like. pic.twitter.com/CF8Pr1zjcE — Teodora🇷🇸 (@Teodora831) August 16, 2025

Късно вечерта се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция на централното кръстовище на улиците "Неманина" и "Кнез Милош". Протестиращите са използвали фойерверки и други пиротехнически средства, а полицията - сълзотворен газ, за да измести тълпата от кръстовището.

📹"The bikers arrived in #Novi_Sad in front of the Police Department. The protest has officially begun."#Serbia #Protest #Riot pic.twitter.com/nZ21dVPR2Y https://t.co/QvGsEbrIEL

▪️Thousands of protesters took to the streets across Serbia, smashing windows of the governing… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 16, 2025

От "Спешна помощ" съобщиха, че са реагирали на десетина обаждания за пострадали по време на протеста в Белград, пише сръбската редакция на регионалната телевизия N1.

Днес студентите, организатори на протеста, призоваха в профила си в Инстаграм протестиращите да не ходят на протести без "основна екипировка: очила и нещо, с което да прикриете устите си в случай на сълзотворен газ".

Протест бе организиран и в Нови Сад, като към гражданите се присъединиха и белградски мотористи в знак на солидарност с шофьор на мотор, който по думите им, е бил пребит на протест в Белград на 13 август. В протеста се включиха и колоездачи.

Демонстрации се проведоха и в Чачак, Валево, Кралево, Крушевац, Шапац и Лесковац.

Вътрешният министър Ивица Дачич каза, че в протестите са пострадали шестима полицаи и са арестувани 38 души. С това общият брой на пострадалите полицаи нараства на 127, а на задържаните граждани - на 182.

