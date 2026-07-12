Едно от най-любимите момчета на съвременната българска музика - Роби е гост на „Събуди се“. Той започва да се занимава с музика късно, но днес почитателите му трудно се сдобиват с билет за негов концерт. Билетите за концерта му в зала №1 на НДК на 13 октомври са разпродадени за 2 месеца и половина. Изпълнителят признава, че не е очаквал това да се случи и се е надявал да се продадат 1000 билета до септември, а като наближи датата, тогава хората да си купят. Щастлив е, че и цялото му лятно турне върви в тази посока.

„Не мога да си обясня още тази любов на феновете и съм като едно момче, което още с китарата си пее за любовта. В началото започнах с доза неувереност, че ще ми се получат нещата, но разбрах, че има глад за българска поп музика, за концерти, в които можеш да дойдеш с детето си и да пеете с цяло гърло и да се веселите. Това да е безопасна среда за изявяване на чувства“, признава изпълнителят.

Според Роби всеки може да бъде открит, автентичен и да бъде себе си. Важно е, да не се отказваш, когато дойдат трудностите. Той дълги години инвестира всичките си средства в песни и видеа. Пуска ги в интернет, но никой не ги слуша. Това продължава 5-6 години, в които са му минавали мисли, че българската музикална сцена не е неговото място. Мислел е, че не изглежда като типичния поп изпълнител – с голяма челюст, красиви лице и тяло. Бил е неуверен, но „мотивацията да продължавам, ми помогна да успея“.

„Песента ми „Налей“ с Тино през миналата година я представихме тук в студиото на „Събуди се“. Това беше моментът на промяната“, спомня си Роби, за когото годината изглежда много по-дълга. „Имам нова песен с Тино в моя нов албум „Следа“, но все още няма видео клип. Хубавото при „Налей“ е, че не се събрахме да напишем летен хит, а песента дойде органично през един зимен ден, в който се шляехме като приятели. Може би тайната зад хубавата песен е, да не я търсиш – тя така идва най-добре. Мисля, че е същото и при любовта. Когато се оставиш на живота, любовта идва и те намира сама.“

Изпълнителят разказва, че преди 5 години е организирал първия си концерт, на който идват само приятелите му. Имал е нужда от барабанист и негов приятел му препоръчва Плами – сегашната негова приятелка и голяма любов. В началото си казва, че трябва да е професионалист и няма да флиртува с красивото момиче, затова се опитва да бъдат колеги. Но нещата скоро се променят и Пламена присъства като автор и изпълнител в много от неговите песни.

„Когато любовта я няма е една идея по-лесно да се пише за нея в песен. Забелязал съм, че тъжните песни идват по-лесно, защото чувството е по-разтърсващо. Липсата и чувството на тъга са по-лесни за изразяване, докато когато съм щастлив ми е по-трудно да напиша щастлива любовна песен“, разкрива творецът.

„Следа“ е новият албум на Роби и феновете му могат да го открият в дигиталните платформи. Песните изпълнява в неговото лятно турне. На 17 юли Роби ще пее в Казанлък, 5 август в Бургас, 6 август в Пловдив, 15 септември в Стара Загора, 16 септември във Велико Търново, 17 септември в Плевен.

Редактор: Райна Аврамова