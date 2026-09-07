Тази седмица гост в рубриката „Новите известни” е Захари - момчето, с което 150 000 последователи избират да пият кафето си всеки ден и да клюкарят.

Той е студент по биомедицина в Нидерландия, а в мрежата избира да говори за свободата всеки да бъде себе си, независимо от всичко.

„Новите известни“: Семейство Делчеви – историята на д-р Модерна майка и нейната мисия в подкрепа на родителите

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