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Той говори за свободата всеки да бъде себе си
Тази седмица гост в рубриката „Новите известни” е Захари - момчето, с което 150 000 последователи избират да пият кафето си всеки ден и да клюкарят.
Той е студент по биомедицина в Нидерландия, а в мрежата избира да говори за свободата всеки да бъде себе си, независимо от всичко.
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