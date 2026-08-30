Актьорът Деян Ангелов празнува рождения си ден, а специална изненада за него беше поздравът от неговия брат близнак Дарин в ефира на „Събуди се“. Той му пожела да бъде много щастлив и да се радва на всички хубави моменти в живота. Деян сподели, че двамата с брат му са изключително близки и винаги могат да разчитат един на друг.

В студиото гост беше и актрисата Стефания Колева, с която Ангелов работи заедно на театралната сцена. Двамата разказаха за летните си пътувания, спектаклите и срещите с публиката.

„Обичам лятното време, защото всички хора са позитивно настроени“, сподели Колева. По думите ѝ, когато добрата енергия между актьорите и публиката е взаимна, се получават страхотни преживявания и много настроение.

Ангелов също разказа за пътуванията с колегите си в чужбина. „Обичам пътуванията ни в чужбина и винаги ни е много забавно заедно“, сподели актьорът.

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Двамата са част от спектакъла „Без гаранция“, който получава безброй положителни реакции от публиката. Предстоят и нови гостувания на постановката.

Колева призна, че особено много я радва начинът, по който българската публика в чужбина се обединява около представлението. „Радвам се, че публиката ни в чужбина се обединява покрай нашето представление „Без гаранция“. Дори съм получавала съобщения с реплики от сцената, което наистина много ме зарежда“, разказа актрисата.

Ангелов и Колева загатнаха, че подготвят нещо ново, но засега запазиха подробностите в тайна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева