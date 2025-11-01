Дарин Ангелов и Албена Михова са в студиото на „Събуди се“, с разказ за най-новата комедия „Ема и Шоколандия“, която любителите на българското кино могат да гледат по кината в страната. В семейната лента редом до актьорите прави своя дебют и дъщерята на Дарин Ангелов – Дария. Във филма участват и 15 деца от актьорската школа, в която преподава Албена Михова.

„Аз се срещнах за първи път с децата от школата и не съм им учител, но мога да потвърдя, че бяха великолепни актьори. Всяко едно от децата, което заставаше пред камерата, беше много истинско, заради наивността, която ние възрастните отдавна сме загубили. Цялата чистота на децата излиза през камерите на екрана“, разказва Дарин.

Албена Михова споделя, че е била голяма хала на снимачния терен, подобно на героинята си във филма.

„За мен бе изключително удоволствие да снимам с такива големи професионалисти като Албена Михова, Стефания Колева, Марги Хлебарова, Кръстю Лафазанов и много други. Всички на терен бяха страхотни. Освен, че беше голямо удоволствие да партнирам на Албена, ми беше много трудно да остана сериозен в нейно присъствие. Тя е като много смешна хала на терен“, признава актьорът.

Албена е категорична, че образите в детските филми трябва да са по-ярки и ексцентрични. Дарин разказва, че на премиерата не само децата, но и възрастните са се забавлявали много. Децата са повтаряли реплики.

„Дария е огън като актриса. Ще успее, в каквото и да се захване – пеене, актьорство…“, коментира Албена Михова, младата звезда в лентата Дария.

Не пропускайте да гледата комедията „Ема и Шоколандия“, която вече е по кината в страната от 31 октомври 2025 г.

Редактор: Райна Аврамова