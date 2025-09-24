157 страни признаха съществуването на Държавата Палестина, но огромна част от тях подчертаха, че става дума за символичен акт, а не фактическо формиране на държавна единиция. Проф. Владимир Чуков подчерта в ефира на "Денят на живо", че към този момент Палестина няма граници и няма определена територия. Тя е призната, но не съществува. Той допълни, че дори президентът на Палестинската автономна власт Махмуд Абас признава, че трябват много сериозни реформи. Експертът изреди, че реформите включват спиране на финансирането на роднините на камикадзетата и край на езика на омразата. Той даде пример с наративи в стил „ционистки враг”и „окупация”.

Кой признава и кой не признава Държавата Палестина

Чуков отбеляза, че има мирен план предложен от Тръмп на мюсюлманските държави близкия изток плюс Индонезия. Американският президент е поискал те да участват с многонационални войски и с пари за реконструкцията на Газа. По думите му Индонезия е предложила 20 000 войници. Според анализатора американският план е отхвърлен от палестинската автономия защото създава преходен Временен съвет и Изпълнителен секретариат по примера на Ирак, а в тази система „Хамас” не стои никъде. „Всички казват, че те са субектът, който пречи на всичко това да стане реалност”, подчерта проф. Чуков.

По отношение на речта на Тръмп пред общото събрание на ООН и думите му, че Украйна може да си върне окупираните територии, експертът изрази мнение, че това е някаква форма на натиск към Путин, който не иска да спре войната, но все още можем да ги възприемем просто като изказвания.

Редактор: Емил Йорданов