Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на "Франс прес" най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава.

В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Вчера подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали Държавата Палестина.

Макрон: Франция признава Палестина

Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г.

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина. На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава.

Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма, Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали Държавата Палестина.

До 2010 г. единствените европейките страни, признали палестинската държава, бяха тези от бившия съветски блок плюс Турция, но без Чехия и Унгария.

През 2014 г. признание дойде от Швеция. Миналата година Норвегия, Испания, Ирландия и Словения последваха този пример.

През ноември 1988 г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина. През декември същата година е подписан протокол с ООП, съгласно който палестинското представителство в София получи статут на посолство.

Италия и Германия на този етап не обмислят да признаят Държавата Палестина.

Германия няма да признае палестинска държава, докато израелци и палестинци не договорят решение за две държави

Все още няма признаване и от Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Швейцария, Нидерландия.

Международното право е много ясно по един въпрос – признаването на една държава не създава тази държава и същевременно липсата на признаване не пречи на една държава да съществува, казват експерти. Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство. Признаването на Държавата Палестина е символичен акт, но все пак чрез него три четвърти от страните от ООН казват, че според тях има нужните три условия за съществуването на подобна държава, допълват анализаторите.

