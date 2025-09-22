Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Редактор: Дарина Методиева