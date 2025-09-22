Снимка: Getty images
-
-
-
-
-
-
Това заяви френският президент на Общото събрание на ООН
Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.
"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.
Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.Редактор: Дарина Методиева
