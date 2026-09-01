Близо 1 милиард евро приходи реализира Агенция „Митници“ през август 2026 г. Това са най-високите месечни постъпления на агенцията за бюджета, показват предварителните данни за приходите от акцизи, ДДС при внос и мита.

Рекордните приходи през август идват след като през юни и юли също бяха отчетени най-високите приходи за съответните месеци. През тази година всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години.

От 1 януари до 31 август 2026 г. Агенция „Митници“ е събрала 5 млрд. и 518 млн. евро, което е със 17,9% повече от същия период за 2025 г.

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89,7% от реализирания ръст от началото на годината до момента се дължи на по-високите постъпления през последните три и половина месеца, от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на Агенция „Митници“ в средата на май до момента.

По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим, в абсолютна стойност, е ръстът при постъпленията от акцизи, следвани от ДДС при внос и мита.

Наблюдава се и положителната тенденция от последните три месеца за намаляване на размера на непогасените в срок задължения за акциз, като към края на август погасените задължения за предходен период надвишават установените такива с 3,5 млн. евро.

Редактор: Цвета Лазаркова