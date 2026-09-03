Снимка: БТА
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Към момента са ясни седем кандидатури
Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни седем кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура.
Вчера пред Централната избирателна комисия от „Възраждане“ дадоха заявка за собствен кандидат.
Започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори
Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание - „Прогресивна България“.
Очаква се „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори.
ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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