Снимка: БТА
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До 22 септември трябва да са ясни всички кандидати за президент
От днес Централната избирателна комисия започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.
Документите ще се приемат до 17 ч. на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември.
Кои са важните дати до президентските избори на 25 октомври
Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината.
Говорителят на ЦИК: От закупуването им през 2021 г. досега машините за гласуване не са били ремонтирани
Вече е в ход и техническата подготовка на всички машини, с които държавата разполага, обяви говорителят на ЦИК в „Интервюто в Новините на NOVA“. Стоянка Балова каза, че машините са закупени през 2021 година и оттогава не са ремонтирани, затова в обществената поръчка е предвиден ремонт, както и смяната на допълнителни флашки и батерии на дъната.
„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат се пет кандидатури
Първи от парламентарните формации документи за регистрация подадоха от „Възраждане“. Партията ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. От формацията заявиха, че целта им е да спечелят изборите за държавен глава.
Депутатът Петър Петров заяви, че към момента обсъждат пет кандидатури, а през следващата седмица се очаква да има яснота кои ще бъдат кандидатите за президент и вицепрезидент. Имената засега няма да бъдат обявявани, съобщи Петров.
Освен това на 2 септември документи подаде и Инициативен комитет, представляван от Марияна Ангелова Янева, съобщи ЦИК.
Андрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и „Прогресивна България“
Към момента официално са обявени 7 кандидатури за президентския пост. Последно вчера това направи Андрей Гюров, който е номиниран от инициативен комитет. В ефира на „Здравей, България“ той обяви, че ще търси подкрепа от широк политически спектър.
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