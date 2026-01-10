Един от въпросите, които ще се решават на предстоящите в Унгария парламентарни избори, е дали ще се поклоним пред Брюксел и ще превърнем Унгария в имигрантска страна, или ще продължим бунта и ще отблъснем всички опити на Брюксел за миграция. Това заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

"Предлагам да продължим бунта", каза Орбан. Той обяви, че управляващата коалиция ФИДЕС-Християндемократическа народна партия (ФХНП) ще издигне 65 опитни и 41 нови кандидати на парламентарните избори през 2026 година. Премиерът направи изявлението си по време на 31-ия конгрес на ФИДЕС.

Конгресът ще бъде посветен на представянето на отделните кандидати, каза Орбан. Списъкът на кандидатите на ФХНП и водачът на листата ще бъдат обявени до 20 февруари, добави той. "След 20 години като премиер съм готов за тази задача повече от всякога", каза Орбан. ФИДЕС печели мнозинство от две трети четири пъти подред, както и "всички местни избори и всички избори за Европейски парламент от влизането на страната в ЕС", допълни той.

Орбан заяви, че е съставен "силен екип от 106 подбрани, висококачествени кандидати" за следващите избори. Той добави, че от този екип може да състави "не едно, а две пълни правителства още утре". За разлика от кандидатите на опозиционните партии, кандидатите на ФХНП "имат силни гласове и са красноречиви", каза той.

"Не се крием, не се промъкваме, гордо заставаме пред унгарския народ и го молим за още един четиригодишен мандат", каза Орбан. "Не гледаме никого отвисоко, не забравяме никого, всеки е важен за нас", допълни той.

Ако евентуално правителство на опозиционната Демократична коалиция и Партията за уважение и свобода застане на страната на Брюксел и "влезе във войната" и "реорганизира икономиката, тогава, скъпи млади хора, вие сте свършени", каза премиерът Виктор Орбан.

Орбан заяви, че миграционният пакт на Европейския съюз изисква от Унгария да построи бежански лагери, способни да настанят десетки хиляди мигранти, и незабавно да приеме стотици мигранти от западни страни, които са им позволили да влязат.

Редактор: Дарина Методиева