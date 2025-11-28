Унгарският премиер Виктор Орбан се срещна с президента Владимир Путин в Москва, дни преди Русия да проведе преговори за усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Орбан е смятан за един от най-близките съюзници на Путин в Европа и той постоянно е разгневявал съюзниците си от НАТО и ЕС, като е подкопавал солидарността срещу Русия, съобщава Би Би Си. Срещата продължи почти четири часа.

„Наясно сме с вашата балансирана позиция по отношение на ситуацията в Украйна“, каза Путин на Орбан в изказване, излъчено по руската държавна телевизия.

Путин също така благодари на унгарския премиер за предложението за Будапеща като потенциално място за среща на върха Русия-САЩ с президента Доналд Тръмп.

Планове за „мирна среща на върха“ в Будапеща бяха предложени миналия месец, но тя беше отменена, тъй като руската страна отказа да направи компромис с максималистичните искания на Путин за прекратяване на войната.

Орбан: Споразумях се с Тръмп Унгария да бъде изключена от петролните санкции

Партията Фидес на унгарския лидер е изправена пред парламентарни избори през април, а анкетите показват, че за първи път от 15 години тя може да бъде победена на изборите.

Орбан заяви, че Русия ще продължи да бъде основен доставчик на енергия за страната му въпреки натиска на ЕС и САЩ Будапеща да намали зависимостта си от руските ресурси, предаде БГНЕС.

Орбан, който за последно посети Москва през юли 2024 г., многократно е оспорвал опитите на ЕС да прекрати европейския внос на руски петрол и газ.

Той определи посещението в петък като втори етап от стратегия за осигуряване на руски енергийни доставки тази зима за Словакия и Сърбия, както и за Унгария.

По-рано този месец във Вашингтон той си осигури освобождаване от американските санкции върху руското гориво - но само докато остане на власт.

Още от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Орбан твърди, че е на страната на мира и заяви пред унгарското държавно радио миналата седмица, че „Европа е решила да започне война в Украйна“.

