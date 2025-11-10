Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че с американския президент Доналд Тръмп "са си стиснали ръцете" Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ.

"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа Facebook.

Унгарският министър-председател допълни, че загубите за страната му били големи. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси щяло да доведе до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки преди Коледа и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин.

"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, която искат", заяви премиерът.

Редактор: Цветина Петкова