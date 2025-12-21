Танцовата сцена е място за изкуство, свобода и емоция. За Кая Райхенбах тя е и най-доброто лекарство. За младата танцьорка по спортни танци със сколиоза, епилепсия и синдром на Турет и за избора да не се отказва от най-голямата си страст разказва „Дойче веле”.

„Танците означават много за мен. Това е мястото, където съм свободна и мога да забравя всичко. Щом вляза в залата, диагнозите и болката изчезват”, споделя Кая.

На 16-годишна възраст Кая започва да усеща силни болки в гърба и изтръпване в краката. Следват месеци прегледи, престой в болница и диагнозата сколиоза – изкривяване на гръбначния стълб. Налага се да носи корсет почти постоянно, а информацията за състоянието ѝ се оказва оскъдна.

„Когато ми поставиха диагнозата, почти нищо не намерих в интернет. Щеше да ми е по-лесно, ако знаех, че има и други като мен. Трябваше да премина през това напълно сама”, разказва тя.

Именно затова Кая решава да споделя своята история в социалните мрежи. Тя не крие корсета. Превръща го в аксесоар и го носи открито върху дрехите си.

„Имало е глупави коментари. Забелязвах, че на някои хора им е неудобно. Но искам да помогна на други да се чувстват уверени и да не се срамуват от корсета”, казва тя.

Целия разказ гледайте във видеото на "Дойче веле"