Те се спускат уверено по снежните писти и да изпитват свободата на зимните спортове по един уникален начин
Скиори с увреждания използват специално адаптирани ски, за да се спускат уверено по снежните писти в Алпите и да изпитват свободата на зимните спортове по един уникален начин. Тези истории за силата, смелостта, мотивацията и радостта от движението разказва "Дойче веле".
Един от тези скиори е Томас, който кара моноски и най-често това се случва в курорта Каунертал, в Австрия. Мъжът споделя, че е силно впечатлен от това как условията за спорт са пригодени толкова добре за хората с увреждания. А служителите във ваканционното селище оказват на всички нужната подкрепа.
Целия разказ гледайте във видеото на "Дойче веле"Редактор: Цветина Петрова
