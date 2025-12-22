Тежка катастрофа с жертви стана в центъра на Варна. По първоначална информация шофьор помел и убил две жени - на 52 и 79 години, на тротоар в града. След това се блъснал в магазин. Инцидентът станал между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Трафикът в района е силно затруднен, районът е отцепен.

С 1.2 промила алкохол в кръвта: Шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Сигнал за инцидента е подаден в 14:42 ч. Зад волана на автомобила бил 54-годишен мъж, който е откаран в болница без сериозни наранявания. Пробата му за алкохол е отрицателна. Направена му е такава и за наркотици, като се очакват резултати.