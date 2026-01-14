При двудневната акция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението са задържани 20 души, съобщиха от МВР. Акцент на проверките били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент.

Италиански гражданин е задържан след наркосделка. Впоследствие са установени дилърът и още един човек, присъствал по време на сделката, който е познат на полицията като наркоразпространител.

По време на акцията е задържан и непълнолетен, за който се смята, че разпространява наркотици. У него са открити и иззети 14 таблетки екстази, 230 евро, 220 лв. и мобилен телефон. В дома му били намерени още 13 таблетки от същото наркотично вещество. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и е взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.

Още 11 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа в столичните Второ, Трето, Шесто, Седмо, Осмо и Девето районни управления с малки количества наркотици (хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис), като по случаите се водят бързи производства. Срещу петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога, също се водят бързи производства.

Редактор: Цветина Петрова