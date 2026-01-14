Снимка: iStock
От МВР са проверили и обичайните места на криминалния контингент
При двудневната акция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението са задържани 20 души, съобщиха от МВР. Акцент на проверките били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент.
Италиански гражданин е задържан след наркосделка. Впоследствие са установени дилърът и още един човек, присъствал по време на сделката, който е познат на полицията като наркоразпространител.
Заловиха марихуана за 6 млн. евро в камион на „Капитан Андреево”
По време на акцията е задържан и непълнолетен, за който се смята, че разпространява наркотици. У него са открити и иззети 14 таблетки екстази, 230 евро, 220 лв. и мобилен телефон. В дома му били намерени още 13 таблетки от същото наркотично вещество. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и е взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.
Още 11 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа в столичните Второ, Трето, Шесто, Седмо, Осмо и Девето районни управления с малки количества наркотици (хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис), като по случаите се водят бързи производства. Срещу петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога, също се водят бързи производства.Редактор: Цветина Петрова
