"Остайница" на Рене Карабаш е сред 13-те заглавия в дългия списък за престижното отличие
Български роман е сред тазгодишните номинирани за "Международен Букър" - най-престижната литературна награда за издадена през годината преводна книга на английски език.
Сред 13-те заглавия в дългия списък за престижното отличие е преведеното на английски издание на "Остайница" от Рене Карабаш ("She Who Remains", в превод на Изидора Ейнджъл).
След "Времеубежище" на Георги Господинов с превод на Анджела Родел, която стана лауреат през 2023 година, това е вторият роман, който попада сред номинираните за "Букър".Редактор: Станимира Шикова
