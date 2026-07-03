Настоящата фаза на климатичното явление "Ел Ниньо" се очаква да достигне "силна" интензивност между юли и септември (ниво 3 от 4), като по този начин ще се увеличи вероятността от екстремни метеорологични явления по целия свят, предупреди ООН, цитирана от АФП.

Според Световната метеорологична организация (СМО) в тропическата част на Тихия океан са настъпили условия, характерни за "Ел Ниньо", и "се очаква те да се засилят бързо през следващите месеци, увеличавайки вероятността от горещи вълни, суша, проливни дъждове и други екстремни метеорологични явления в много региони по света".

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Сезонният климатичен бюлетин, публикуван всеки месец от СМО, отбелязва бързо развитие към епизод на "Ел Ниньо" "с висока интензивност" между юли и септември, съответстващ на ниво 3 по скала от 4, посочва агенцията на ООН в прессъобщение.



Новият бюлетин допълва публикувания от СМО на 2 юни, в който беше обявен предстоящият епизод на "Ел Ниньо". Няколко дни по-късно - на 11 юни, Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) потвърди, че явлението е започнало през май, като се очаква пикът му да бъде в края на годината.

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Това естествено климатично явление обикновено се случва на всеки две до седем години и трае около девет до дванадесет месеца, припомня СМО. "Ел Ниньо" повишава температурите на водата на места в екваториалната част на Тихия океан, променяйки в световен мащаб режимите на ветровете, налягането и валежите и оказвайки по-силно влияние върху глобалните температури през годината след появата си, пояснява Световната метеорологична организация.

За някои региони това се изразява в периоди на суша, като например в Индонезия. Други, като Перу, трябва да се подготвят за проливни дъждове.

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"Феноменът "Ел Ниньо" вече е налице и се очаква да се засили бързо, достигайки висока интензивност", каза генералният секретар на СМО Селесте Сауло, цитирана в съобщението. "Явлението ще увеличи вероятността от сухи периоди и обилни валежи, както и риска от горещи вълни на сушата и в морето в много региони по света" допълни тя.

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Предишният епизод на "Ел Ниньо" през 2023 и 2024 г. превърна тези години в двете най-горещи, регистрирани някога. Цикличното явление оказва ефект на доминото върху глобалния климат в продължение на няколко месеца и може да предизвика или да засили епизоди на суша или проливни дъждове в зависимост от региона, отбелязва АФП.

В Перу властите току-що обявиха извънредно положение в 800 от общините в страната поради "непосредствена опасност" от проливни дъждове, свързани с "Ел Ниньо".

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Според Световната метеорологична организация прогнозите на водещите световни центрове сочат постоянно и значително повишение на океанските температури в централната и източната част на екваториалния Тихи океан, като средните сезонни аномалии в температурата на морската повърхност се очаква да надхвърлят 2 градуса по Целзий в основните наблюдавани региони".



Очаква се "Ел Ниньо" да продължи да се засилва през есента в Северното полукълбо - от септември до ноември, и "влиянието му тогава вероятно ще се разшири върху много региони по света". Същевременно се очаква температурите в басейна на екваториалната част на Атлантическия океан като цяло да останат над нормата.

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СМО прогнозира "изключително голяма вероятност" за температури над средните стойности в почти всички населени райони извън полярните региони за периода юли-септември. Според прогнозите на организацията също така се очакват повече валежи от нормалното в централната и източната част на екваториалния Тихи океан, както и валежи под нормата в някои зони на тропическия Индийски океан, на Индийския субконтинент и в голяма част от Австралия.

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В екваториална Африка прогнозите сочат контраст между източните и западните части: валежи над нормата на север от Гвинейския залив, но под нормата в Африканския рог (голям полуостров в Източна Африка).

Очакват се също така валежи под нормата в Карибите, в северозападната част на Южна Америка и в някои райони на Централна Америка, докато в югозападната част на САЩ очакванията са за по-влажни условия от средните.



В Европа се очаква контраст между северните и южните части, с повече валежи на юг и по-малко на север, въпреки че прогнозите за този регион не са толкова надеждни, колкото за много други територии, отбелязва АФП.

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Редактор: Иван Петров