Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързото формиране на ново мощно явление "Ел Ниньо". Изследователите предупреждават, че тазгодишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята.

Сателитът Sentinel-6, воден от Майкъл Фрайлих, е засекал т.нар. вълна на Келвин - масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 сантиметра над нормалното.

Учени: Феноменът „Ел Ниньо“ ще задълбочи последиците от глобалното затопляне

Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващите пасати в западната част на Тихия океан. В резултат на това топлата вода се движи на изток, натрупва се край бреговете на Южна Америка и блокира издигането на студена, дълбока вода. Новата вълна е регистрирана на 8 юни. Данните от сателита потвърдиха, че повърхността на океана се затопля с изключително бързи темпове. Ето защо учените официално обявиха ново явление Ел Ниньо.

Експертите отбелязват, че настоящите условия много напомнят на тези от 1997 г., когато се случи едно от най-разрушителните и мощни явления "Ел Ниньо" в съвременната история. „Досега изглежда, че това ще бъде много голямо събитие, дори по-силно, отколкото прогнозирах миналата седмица. Но се нуждаем от повече наблюдения, за да разберем точно как ще се развие“, каза Северин Фурние, изследовател в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Явлението “Ел Ниньо” може да повиши глобалните температури до нови рекорди

"Ел Ниньо" е естествен климатичен цикъл, който значително влияе върху метеорологичните модели в различни части на света. Обикновено носи по-обилни валежи на западното крайбрежие на Южна Америка и югозападните Съединени щати, като едновременно с това причинява суши в части от Азия и Океания. Предишният феномен "Ел Ниньо", което продължи от средата на 2023 г. до пролетта на 2024 г., беше фактор, допринасящ за рекордното глобално затопляне. Тогава 2024 г. беше призната за най-топлата година в историята.

Редактор: Станимира Шикова