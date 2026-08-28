Европейският съюз предоставя 2 млн. евро спешна хуманитарна помощ за Непал след опустошителните наводнения, при които загинаха повече от 500 души, съобщава ДПА.

Средствата ще бъдат насочени към най-неотложните нужди на засегнатото население - медицинска помощ, храна, питейна вода и временно настаняване. Партньорски организации, финансирани от ЕС, вече работят на терен, уточниха от Европейската комисия.

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Еврокомисарят по кризисните ситуации Хаджа Лабиб описа тежките последици от бедствието – разрушени пътища, откъснати населени места и семейства, които продължават да издирват свои близки. По думите ѝ наводненията са нанесли нов тежък удар върху общности, които все още не са се възстановили от предишни природни бедствия.

Новите 2 млн. евро са допълнение към близо 3 млн. евро, които ЕС вече предостави на Непал през тази година за подобряване на готовността и реакцията при природни бедствия.

Редактор: Цветина Петкова