Червеният кръст отправи спешен призив за набиране на 31 млн. долара в помощ на пострадалите от опустошителните внезапни наводнения и свлачища по границата между Непал и Тибет.

Базираната в Швейцария Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец обяви кампания за набиране на 25 млн. швейцарски франка. Решението идва само ден след като организацията отпусна 1 млн. франка за непосредствените животоспасяващи операции на терен. Средствата ще бъдат използвани както за спешна реакция при бедствието, така и за подпомагане на средносрочното и дългосрочното възстановяване през следващите две години.

„Дойде изведнъж и гръмна като бомба“: 359 жертви и 1500 изчезнали след бедствието в Непал, търсят и българин

„Докато получаваме все по-ясна представа за мащаба на разрушенията, вече знаем, че цели села са били отнесени и нуждите ще нарастват през следващите часове и дни. Общностите, които са загубили домовете и поминъка си, ще се нуждаят от продължителна подкрепа, докато изграждат живота си наново”, заяви генералният секретар на федерацията Джаган Чапагайн.

Подобна на цунами стена от ледена вода и кал заля населени места в сряда, поглъщайки домове и разрушавайки мостове и язовирни съоръжения. По настоящи оценки около 93 000 души може да са засегнати, докато оценката на ситуацията в труднодостъпните райони продължава.

От организацията допълват, че отдалечеността на регионите, съчетана с повредената инфраструктура, затруднява както установяването на пълния мащаб на трагедията, така и доставянето на помощ на хората, които най-силно се нуждаят от нея.

Набираните средства ще подпомогнат действията на Непалския червен кръст за осигуряване на подслон, парична помощ, храна и чиста вода. Екипите на място вече предоставят спешни доставки, включително брезенти, одеяла, комплекти за първа помощ и психосоциална подкрепа за пострадалите.

Редактор: Мария Барабашка