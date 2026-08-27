Ден след опустошителното бедствие в Непал постепенно започва да се изяснява мащабът на трагедията. Потвърдена е смъртта на 359 души, а около 1500 все още се водят безследно изчезнали. Сред тях има приблизително 600 туристи, много от които чуждестранни граждани.

Съдбата на един българин, който се е намирал в засегнатия район от китайската страна - в автономния район Тибет, все още остава неизвестна. От непалската страна обаче е установено, че няма български туристи, които да се издирват.

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал, твърди Туристическият борд на страната

Бедствието е засегнало високопланински район по границата между Непал и Китай, където върху склоновете се намират ледници. Огромна маса от вода, лед, скали, кал и дървета се е спуснала надолу и е помела всичко по пътя си. Унищожен е и граничният пункт между Непал и китайския автономен район Тибет.

Помощ за Непал пристига от различни части на света, но достигането до най-тежко засегнатите места остава изключително трудно. Очакванията са проблемите с достъпа до някои райони да продължат още известно време.

Какво е предизвикало катастрофата

Първоначалното заключение на учените е, че мащабното бедствие е причинено от рухването на глетчер. Огромно количество лед се е откъснало от подножието на връх, намиращ се на около 15 километра от залятата впоследствие речна долина.

Първоначално се появи версия, че свлачищата са били предизвикани от земетресение, но според учените тя не отговаря на случилото се. Количеството лед, рухнало от глетчера, е било толкова голямо, че ударът му в дъното на долината е регистриран от сеизмографите като трус с магнитуд 5,2.

След бедствието в Непал: Близо 1500 души остават в неизвестност

Само за половин час нивата на няколко реки са се повишили със 7 до 9 метра. Учени от Оксфордския университет допускат, че процесът може да е започнал още дни преди самата катастрофа. Една от възможните версии е, че високо в планината долина е била препречена, зад преградата постепенно са се натрупали огромни количества вода и лед, а впоследствие тя е поддала.

Експертите определят внезапното рухване на цял глетчер като изключително необичайно явление. „Вероятно това, което се е случило, е, че ледът е продължил да се свлича по речната долина, като е избутвал всичко пред себе си – вода, камъни и кал. Подобно на буталото на спринцовка, което тласка напред всичко пред себе си“, обясни новозеландският геолог Саймън Кокс.

Разрушени са пътища, мостове, хотели и административни сгради

Непалската армия разпространи драматични кадри от спасителните операции, на които се вижда как хора са изваждани от дълбока кал. Работата на спасителните екипи обаче е изключително трудна.

Засегнатият район е планински, с тесни пътища и стръмни склонове. Стихията е унищожила мостове, пътища и друга ключова инфраструктура, което е оставило редица населени места още по-изолирани.

Туроператорът Прадип Пандит, който е огледал района от хеликоптер, описва мащаба на разрушенията: „Къщите са отнесени. Пътища няма. Всички административни сгради – митницата, имиграционната служба - и те са отнесени. В района имаше много хотели, които са разрушени. Дори ВЕЦ-овете бяха отнесени“.

„Дойде изведнъж и гръмна като бомба“

Оцелелите разказват за стихия с мащаби, каквито никога преди не са виждали. Кешав Прасад Барал разказва, че водата е достигнала дори до най-високата част на сградата, в която се намирал.

„Бях на терасата и наводнението заля и най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4–5 часа бях спасен с хеликоптер“, каза той.

Друг оцелял - Джанак Бахадур, описва колко внезапно е дошла огромната приливна вълна. „Дойде изведнъж. И гръмна като бомба. Реката изглеждаше съвсем малка и изведнъж започна да залива всичко наоколо“, разказа той.

Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Стотици търсят близките си в Катманду

Междувременно стотици семейства се редят на опашки в столицата Катманду. Част от хората се опитват да получат информация за роднини, с които са изгубили връзка, а други подават данни за свои близки, които да бъдат включени в списъците на изчезналите.

Непалските власти все още не разполагат с пълната картина на бедствието. Наводнението е достигнало райони на разстояние до 100 километра от мястото, където е рухнал глетчерът. Към огромния брой сигнали се прибавят и запитвания от десетки държави, които издирват свои граждани.

Няма изчезнали българи от непалската страна

По отношение на българските граждани в Непал към момента няма наши сънародници, които да се издирват. Това потвърди пред NOVA българският посланик в Индия Николай Янков.

По думите му в рамките на деня дипломатическата ни мисия е получила няколко сигнала, един от които се оказал дублиран. Информацията за броя на българските туристи, които се намират в Непал, обаче е ограничена, тъй като голяма част от пътуващите не са се регистрирали в приложението „Пътувам за“.

Един от сигналите е подаден от българска гражданка, която е изгубила паспорта си и е поискала съдействие за издаването на документ, с който да може да се прибере в България. „Във връзка сме с нея, оказваме ѝ съдействие. Предполагам, че ще се прибере по живо, по здраво скоро“, заяви Николай Янков.

По-късно дипломатическите ни власти получили списък с изчезнали чужденци, публикуван от Борда по туризъм на Непал. В него фигурирал и един български гражданин. „Предприехме бързи действия и в рамките на 10-15 минути установихме името и се оказа, че това е същата българка, която вече се беше свързала с нас за търсене на документ за пътуване“, обясни посланикът.

Така е установено, че посочената в непалския списък българка е в безопасност и вече е във връзка с дипломатическите ни власти. Отделно от този случай продължава да няма яснота за съдбата на българския гражданин, който се е намирал в засегнатия район от китайската страна – в автономния район Тибет.