Снимка: БТА
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Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Потвърдените жертви са 162; няма данни за пострадали български туристи
Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност.
Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)
Катастрофалното наводнение, вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от САЩ. Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част на ледника и да е предизвикал катастрофата. Според американската геоложка служба земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.
Снимка: БТА
Снимка: БТА
Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи, съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“.
Илиева посочи, че сега Азия се намира в период на активни мусони, проливни дъждове и тайфуни. Поради неблагоприятните метеорологични условия лицензирани български туроператори не провеждат организирани екскурзии в този период, каза тя и допълни, че риск съществува единствено за индивидуални пътешественици или нерегламентирано организирани групи за катерене и приключенски туризъм.
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