Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност.

Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Катастрофалното наводнение, вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от САЩ. Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част на ледника и да е предизвикал катастрофата. Според американската геоложка служба земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи, съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“.

Илиева посочи, че сега Азия се намира в период на активни мусони, проливни дъждове и тайфуни. Поради неблагоприятните метеорологични условия лицензирани български туроператори не провеждат организирани екскурзии в този период, каза тя и допълни, че риск съществува единствено за индивидуални пътешественици или нерегламентирано организирани групи за катерене и приключенски туризъм.