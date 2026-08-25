Юли 2026 г. е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от повече от четири години насам. Това заяви заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флечър на заседание на Съвета за сигурност по повод Деня на независимостта на Украйна. По думите му през месеца са били убити най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени.

Флечър съобщи още, че броят на цивилните жертви през първата половина на 2026 г. е нараснал с 37% спрямо същия период на миналата година. Той посочи и увеличаването на атаките с дистанционно управлявани FPV дронове, които са с 60% повече от началото на годината. По време на посещението си в Украйна миналата седмица Флечър лично е видял последствията от ударите с дронове срещу цивилни в Херсон.

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На фона на продължаващите атаки ООН подготвя и зимна хуманитарна помощ. През първите шест месеца на годината хуманитарни организации са подпомогнали повече от 3 милиона души в страната, а за предстоящата зима е задействан план на стойност 358 милиона долара, насочен към 2 милиона души. Флечър предупреди и за възможните по-широки хуманитарни последици от ескалацията на конфликта в Черно море.

„Технологиите изпреварват отговорността“, заяви Флечър и призова държавите да спазват международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации за зимата и да работят с компаниите, които разработват и използват нови военни технологии. По думите му цивилните се нуждаят от защита и помощ, „но преди всичко край на войната“. По-рано над 50 държави членки на ООН призоваха Русия да приеме пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна.

Редактор: Ралица Атанасова