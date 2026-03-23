Европейската комисия призова държавите от ЕС да започнат да запълват газовите си хранилища в подготовка за следващата зима. Причината за апела е войната в Близкия изток. Предвид нестабилността на пазара държавите следва да започнат зареждането навреме, се посочва в съобщение на ЕК.

Енергийните доставки за ЕС засега са осигурени заради ограничената зависимост от вноса от този регион, но навременната подготовка е ключова за следващия отоплителен сезон, добавят от комисията.

В писмо до държавите от ЕС еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен отбеляза, че европейските правила за съхранение на газ предвиждат гъвкавост, включително възможността за постигане на целите в по-дълъг срок при определени условия. Това може да помогне за намаляване на търсенето на газ и да облекчи натиска върху цените в Европа, се допълва в съобщението.

Говорител на ЕК поясни на пресконференция, че снабдяването за ЕС засега не е под въпрос. Зависимостта ни от вноса на изкопаеми горива днес е много по-малка, отколкото през 2022 г., добави той.

