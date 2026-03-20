Възстановяването на доставките на петрол и природен газ от района на Персийския залив може да отнеме до шест месеца, а при част от съоръженията – и значително по-дълго. Това каза изпълнителният директор на Международна агенция по енергетика Фатих Бирол за „Файненшъл таймс“.

По думите му светът е изправен пред риск от една от най-сериозните енергийни кризи в историята, като мащабът на прекъсванията остава подценен както от политическите лидери, така и от пазарите.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници

Бирол посочва, че близо 1/5 от глобалните доставки на петрол и газ на практика са блокирани в региона на Персийския залив. Това поставя под сериозно напрежение енергийната сигурност и създава предпоставки за продължителни сътресения на международните пазари.

Според него част от засегнатата инфраструктура може да възобнови работа в рамките на половин година, но при други обекти възстановителният процес ще бъде значително по-дълъг.

