Димитър Любенов беше признат за виновен на първа инстанция
На 18 години затвор при строг режим беше осъден Димитър Любенов за катастрофата на Околовръстното шосе в София, при която загина френски турист. Присъдата е на Софийския градски съд.
Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., когато Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се заби в движещия се пред него автомобил. При инцидента пострадаха и съпругата на жертвата, която получи средна телесна повреда, както и шофьорът, возещ семейството.
Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта
Магистратите признаха Любенов за виновен за това, че е карал с 1,73 промила алкохол в кръвта и след употреба на кокаин. Осъденият беше лишен завинаги от правото да управлява автомобил.
Присъдата е на първа инстанция.
Катастрофата, при която загина французин: Оневиниха полицаите, обвинени, че ескортирали шофьора
