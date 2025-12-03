На 18 години затвор при строг режим беше осъден Димитър Любенов за катастрофата на Околовръстното шосе в София, при която загина френски турист. Присъдата е на Софийския градски съд.

Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., когато Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се заби в движещия се пред него автомобил. При инцидента пострадаха и съпругата на жертвата, която получи средна телесна повреда, както и шофьорът, возещ семейството.

Магистратите признаха Любенов за виновен за това, че е карал с 1,73 промила алкохол в кръвта и след употреба на кокаин. Осъденият беше лишен завинаги от правото да управлява автомобил.

Присъдата е на първа инстанция.