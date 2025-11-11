Софийската градска прокуратура е внесла протест срещу решението на Софийския градски съд да признае за невинни бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени във вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на Околовръстното шосе на София през 2022 г. При нея загина френски гражданин.

СГП иска Софийският апелативен съд да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите.

СГС разпита Димитър Любенов. "Писах SMS на жена ми дали се е прибрала, чула ли се е с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за четири-пет секунди. Това е причината за катастрофата", каза той пред съда.

Любенов посочи, че в колата нямало стойка за телефон, затова го държал в ръка. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, но наркотици - не", заяви обвиняемият.

Той разказа, че във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си “Drink and drive”, който да го прибере, тъй като пил, но колата се забавила с час и половина и затова тръгнал. "Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. "Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.

По негови думи полицаите му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.

Тежкият пътен инцидент стана на 25 септември 2022 г., като други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаите, които ескортирали Любенов. Срещу двамата служители на МВР са повдигнати обвинения за взет подкуп, за неизпълнение на служебни задължения и че не са оказали помощ при катастрофата.

Според обвинението при инцидента Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

