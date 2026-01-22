Жена е в болница с опасност за живота след тежка катастрофа в Бургаско. Пътният инцидент станал на пътя между селата Чубра и Лозарево.

55-годишен шофьор на товарен автомобил забелязал, че в насрещното се задава кола, управлявана от жена от Исперих. Той се опитал да избегне челен сблъсък, преминавайки в съседната лента, но бил блъснат от върналия се в своята лента автомобил.

При пътното произшествие е пострадала водачката на лекия автомобил, която с политравматизъм и опасност за живота. Тя е настанена за лечение в бургаска болница.

Редактор: Цветина Петкова