Масивно, изкривяващ пространство-времето галактикически клъстер засне космическия телескоп "Хъбъл". Въпросният куп се нарича Abell 209 и е разположен на 2,8 милиарда светлинни години в съзвездието Кит, предаде NASA.

► Изображението показва повече от сто галактики, но в клъстера има повече, отколкото дори проницателното око на телескопа на NASA/ESA може да види.

Галактиките на Аbell 209 са разделени от милиони светлинни години, а привидно празното пространство между тях е изпълнено с горещ, дифузен газ, който е видим само на рентгенови лъчи.

► Още по-неуловим обитател на този галактичен клъстер е тъмната материя. Тя не абсорбира, не отразява и не излъчва светлина, което я прави невидима за нас. Астрономите откриват тъмната материя чрез гравитационното ѝ влияние върху нормалната материя. Астрономите предполагат, че Вселената е съставена от 5% нормална материя, 25% тъмна материя и 70% тъмна енергия.

⇒ Наблюденията на "Хъбъл" могат да помогнат на астрономите да отговорят на фундаментални въпроси за нашата Вселена, включително мистериите около тъмната материя и тъмната енергия. Тези изследвания използват огромната маса на галактически клъстер, която може да огъне тъканта на самото пространство-време и да създаде изкривени и увеличени изображения на фонови галактики и звезди в процес, наречен гравитационно лещиране.

