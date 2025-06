От далечни звезди и галактики до астероиди, прелитащи през Слънчевата система, обсерваторията "Вера Рубин", която е съоръжение от следващо поколение, разкри първите си изображения и оживи нощното небе както никога досега и улови светлината от милиони космически обекти в безпрецедентен мащаб, съобщиха от обсерваторията.

🔭 Въпреки че Националната научна фондация - NSF, първоначално публикува само няколко изображения и кратък видеоклип от първите изображения на обсерваторията "Вера К. Рубин" , още изображения и видеоклипове, заснети с най-голямата камера, създавана някога, бяха споделени в понеделник в YouTube канала на агенцията . Съоръжението е съвместно финансирано от Националната научна фондация и Службата за наука към Министерството на енергетиката.

„Обсерваторията Рубин към NSF–DOE ще събере повече информация за нашата Вселена, отколкото всички оптични телескопи в историята взети заедно“, каза Брайън Стоун, изпълняващ задълженията на директор на NSF. „Чрез това забележително научно съоръжение ще изследваме много космически мистерии, включително тъмната материя и тъмната енергия, които проникват във Вселената.“

Как най-мощният телескоп на Земята ще изучава Вселената

„Навлизаме в златния век на американската наука“, каза Хариет Кунг, изпълняващ длъжността директор на Службата за наука към Министерството на енергетиката на САЩ. „Обсерваторията Рубин към NSF–DOE отразява какво е възможно, когато федералното правителство подкрепя инженери и учени от световна класа с инструментите, за да бъдат лидери. Това съоръжение ще стимулира откритията, ще вдъхнови бъдещите новатори и ще разгърне американските високи постижения чрез научно лидерство.“

