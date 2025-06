Обсерваторията "Вера Рубин" в Чили започва създаването на най-голямата карта на нощното небе досега. С помощта на нов модел телекескоп проектът ще проследи промените във Вселената през следващите 10 години.

Астрофизикът Катрин Хейманс споделя:

"Всеки път, когато погледнем Вселената по нов начин, откриваме нещо, за което не сме подозирали."



Обсерваторията "Вера Рубин", кръстена на американската астрономка, разкрила тайните на тъмната материя, ще прекара следващото десетилетие в създаването на най-впечатляващия филм за нощното небе. За целта ще използва най-голямата камера, създавана досега. С нейна помощ небето ще бъде сканирано многократно, за да се създаде изключително детайлно видео за промените във Вселената.



"Това е един от най-големите телескопи в света, комбиниран с най-голямата камера, създавана досега. През следващите 10 години той ще улавя всичко, което се движи или свети, и ще създаде филм. Едновременно с това ще изгражда най-дълбокото и най-широко изображение на Космоса, създавано досега, за да можем да отговорим на редица въпроси в астрономията, включително какво се случва в тъмната страна на Вселената - там, където се намират мистериозната тъмна материя и енергия, които, изглежда, съставляват по-голямата част от всичко съществуващо”, казва още Хейманс.

🛰️Обсерваторията "Рубин" разполага с революционна система от огледала с диаметър 8,4 метра и с най-голямата цифрова камера, създавана досега - с размери приблизително колкото автомобил и тегло от 2800 килограма. Камерата е способна да улавя минимални промени в далечни галактики.

"Това е наистина поразително. Когато за първи път започнахме да мислим как бихме могли да построим идеалния телескоп, който да може да наблюдава абсолютно всичко - от случващото се в нашата Слънчева система до събитията във Вселената на милиарди светлинни години разстояние, стигнахме до извода, че ни е необходим наистина огромен телескоп. И точно такъв е построен. Освен това е нужна и широкоъгълна камера, която да ни позволява да картографираме цялото видимо небе на всеки 3 или 4 дни”, разказва още астрофизикът.

🔭 Всяка отделна снимка, заснета от камерата, ще обхваща малка част от небето. За едно денонощие ще се генерират около 20 терабайта информация, които впоследствие ще се анализират в Шотландия, Франция и Съединените щати. През следващите 10 години се очаква да бъдат събрани около 60 милиона гигабайта необработени изображения, които ще бъдат достъпни за учени от цял свят.

