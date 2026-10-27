Лидерите на Европейския съюз и Западните Балкани ще се срещнат на 25 ноември в Брюксел, за да потвърдят стратегическото значение на отношенията между ЕС и държавите от региона.

На срещата на върха Съюзът ще бъде представляван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Лидерска среща на Западните Балкани обсъжда бъдещото разширяване на ЕС

Коща подчерта, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз, а присъединяването на държавите от региона представлява обща амбиция и ключова геополитическа инвестиция в условията на международна нестабилност. Председателят на Европейския съвет определи разширяването като приоритет за ЕС и подчерта, че Съюзът остава най-надеждният партньор на Западните Балкани.

Предстоящата среща ще предостави възможност на европейските лидери да потвърдят ангажимента си към перспективата за членство на страните от региона.

Същевременно форумът ще бъде използван за насърчаване на западнобалканските партньори да ускорят необходимите реформи и да изпълнят задълженията, от които зависи по-нататъшният им напредък към членство в ЕС.

Редактор: Цвета Лазаркова